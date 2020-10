Spagna, produzione industriale prosegue lento recupero in agosto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cresce più lentamente la produzione industriale in Spagna ad agosto. Secondo l’Ufficio di Statistica nazionale (INE), la produzione evidenzia su base mensile un aumento dello 0,4% dopo il +9,6% precedente. Contemporaneamente, si è registrato un calo tendenziale del 5,7%, rispetto al -6,2% rivisto di luglio (rivisto da un preliminare -6,4%), che risulta in linea con le stime degli analisti. Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, ma anche l’indice grezzo segna un -5,7% e si confronta con il -6,2% del mese prima. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cresce più lentamente lainad. Secondo l’Ufficio di Statistica nazionale (INE), laevidenzia su base mensile un aumento dello 0,4% dopo il +9,6% precedente. Contemporaneamente, si è registrato un calo tendenziale del 5,7%, rispetto al -6,2% rivisto di luglio (rivisto da un preliminare -6,4%), che risulta in linea con le stime degli analisti. Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, ma anche l’indice grezzo segna un -5,7% e si confronta con il -6,2% del mese prima.

