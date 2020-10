Rula Jebreal dà i numeri: “Trump è come Saddam Hussein” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) New York, 7 ott – Rula Jebreal ormai è in preda alla rabbia cieca contro Trump. Il che non è una novità, assolutamente, però è arrivata a scomodare paragoni “architettonici” per dare al presidente Usa del dittatore. E nei commenti di Twitter qualcuno le ricorda che il raffronto potrebbe tranquillamente coinvolgere il democratico Obama. Jebreal: “Trump come Saddam” “Quindici anni dopo la morte di Saddam Hussein, la sua eredità autocratica di diatribe di recriminazione scatenate dal balcone viene emulata (in caricatura) dall’aspirante dittatore statunitense Donald Trump”, scrive su Twitter la giornalista italo – palestinese. Insieme alle deliranti frasi, pubblica una foto del dittatore iracheno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) New York, 7 ott –ormai è in preda alla rabbia cieca contro Trump. Il che non è una novità, assolutamente, però è arrivata a scomodare paragoni “architettonici” per dare al presidente Usa del dittatore. E nei commenti di Twitter qualcuno le ricorda che il raffronto potrebbe tranquillamente coinvolgere il democratico Obama.: “Trump” “Quindici anni dopo la morte diHussein, la sua eredità autocratica di diatribe di recriminazione scatenate dal balcone viene emulata (in caricatura) dall’aspirante dittatore statunitense Donald Trump”, scrive su Twitter la giornalista italo – palestinese. Insieme alle deliranti frasi, pubblica una foto del dittatore iracheno ...

Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: Nel fantastico mondo della Jebreal basta affacciarsi ad un balcone per essere 'dittatori' - JohSogos : RT @IlPrimatoN: Nel fantastico mondo della Jebreal basta affacciarsi ad un balcone per essere 'dittatori' - IlPrimatoN : Nel fantastico mondo della Jebreal basta affacciarsi ad un balcone per essere 'dittatori' - CarloAsnaghi : @LKaganovich2970 Ma perché tutti i minorati del mondo, Gumpel, Ollio Friedmann, Rula Jebreal, e corte dei miracoli… - tudiscoresearch : Vaticinio sulle elezioni americane: #Trump ko per il #COVID?19 , vince #Biden che “rippa” dopo qualche mese; Rula J… -

