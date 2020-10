Mank: Netflix annuncia la data di uscita del film di David Fincher (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Netflix ha annunciato la data di uscita di Mank, il nuovo film diretto dal regista David Fincher da una sceneggiatura firmata dal padre. Mank, il nuovo film diretto da David Fincher, ha ora una data di uscita: il 4 dicembre sulla piattaforma di streaming e a novembre in alcune sale cinematografiche. L'atteso progetto avrà come protagonista il premio Oscar Gary Oldman nel ruolo di Herman Mankiewicz. Il lungometraggio è stato scritto dal padre del regista David Fincher, Jack Fincher, e Mank racconta la storia dello sceneggiatore Herman J. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 ottobre 2020)hato ladidi, il nuovodiretto dal registada una sceneggiatura firmata dal padre., il nuovodiretto da, ha ora unadi: il 4 dicembre sulla piattaforma di streaming e a novembre in alcune sale cinematografiche. L'atteso progetto avrà come protagonista il premio Oscar Gary Oldman nel ruolo di Hermaniewicz. Il lungometraggio è stato scritto dal padre del regista, Jack, eracconta la storia dello sceneggiatore Herman J. ...

Dopo le nuove foto pubblicate nei giorni scorsi, è stata annunciata nella giornata di mercoledì anche la data d'uscita di Mank, il nuovo film di David Fincher prodotto da Netflix. L'atteso ...

Gary Oldman è Mank nelle nuove foto del film di David Fincher in arrivo su Netflix

Ancora nuove immagini dal dietro le quinte di una delle pellicole più attese della stagione che segna il ritorno di Fincher alla regia.

Dopo le nuove foto pubblicate nei giorni scorsi, è stata annunciata nella giornata di mercoledì anche la data d'uscita di Mank, il nuovo film di David Fincher prodotto da Netflix. L'atteso ... Ancora nuove immagini dal dietro le quinte di una delle pellicole più attese della stagione che segna il ritorno di Fincher alla regia.