Maltempo, allerta gialla su 13 regioni. In Liguria recuperati ancora altri corpi in mare (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È in arrivo una vasta area depressionaria, che convoglia masse di aria umida. Lo ha reso noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un avviso. È infatti previsto, a partire dalla prima parte della giornata di oggi, che forti venti si abbatteranno su Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Basilicata, Puglia e Molise. Si segnalano, inoltre, possibili mareggiate. È dunque allerta meteo per tutte le regioni sopra indicate Dopo la terribile ondata di Maltempo che ha colpito le regioni del nord, continua a farsi, ancora, la conta dei morti. I cadaveri rinvenuto nell'Imperiese sono in tutto 8. Tuttavia, sono aperte delle indagini a riguardo, poiché alcuni dei corpi rinvenuti potrebbero provenire dal ...

