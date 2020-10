M5S, gli Stati Generali ora hanno una data. Ma la scissione resta dietro l’angolo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La data, ora, è ufficiale: il prossimo 7 e 8 novembre andranno in scena i tanto discussi Stati Generali del Movimento Cinque Stelle, segnati dalla faida già esplosa tra Davide Casaleggio e i vertici pentastellati e che determineranno il futuro di un partito ormai sempre più subalterno agli alleati di governo giallorossi. Un percorso annunciato dal reggente Vito Crimi che inizierà con le assemblee regionali e provinciali, con i delegati locali che poi si riverseranno a Roma per delineare agenda e organizzazione della kermesse. L’assemblea finale vedrà la partecipazione di metà degli esponenti grillini dal vivo e metà in streaming. L’annuncio è servito a placare momentaneamente animi in questi giorni più che agitati, viste le premesse dell’evento. ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La, ora, è ufficiale: il prossimo 7 e 8 novembre andranno in scena i tanto discussidel Movimento Cinque Stelle, segnati dalla faida già esplosa tra Davide Casaleggio e i vertici pentastellati e che determineranno il futuro di un partito ormai sempre più subalterno agli alleati di governo giallorossi. Un percorso annunciato dal reggente Vito Crimi che inizierà con le assemblee regionali e provinciali, con i delegati locali che poi si riverseranno a Roma per delineare agenda e organizzazione della kermesse. L’assemblea finale vedrà la partecipazione di metà degli esponenti grillini dal vivo e metà in streaming. L’annuncio è servito a placare momentaneamente animi in questi giorni più che agitati, viste le premesse dell’evento. ...

Ultime Notizie dalla rete : M5S gli M5s, gli Stati generali si terranno il 7 e 8 novembre. A termine voto online la Repubblica CHIUSI: I PODEMOS SCRIVONO AL COMITATO ARIA, E VOLANO GLI STRACCI (COMPRESI I LENZUOLI ANTI-ACEA)

Tra gli stracci che volano dunque ... più o meno, quella tra Comitato Aria e M5S. Bonella Martinozzi, sul suo profilo Fb scrive: “Qualcuno si sta preparando il terreno per le prossime elezioni ...

