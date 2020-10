Lil entra a far parte del roster di Dota 2 di HellRaisers

Leggi su esports247

(Di mercoledì 7 ottobre 2020), squadra di2 che sta cercando di completare unaccettabile per competere da quando Vladimir “RodjER” Nikogosyan ha lasciato in luglio, è riuscita finalmente a trovare il giocatore giusto. Il giocatore di esports di cui stiamo parlando è Ilya “Lil” Ilyuk che ha già iniziato a seguire la squadra a partire dal BTS Pro Series Season Three. La squadra ha pubblicato anche un post su Twitter in cui annuncia la sua nuova acquisizione. Ecco qui l’originale: LIL ME ALONE, welcome to the pack. @LilJke A lot of you expected LiL to join our team, but we signed LIL ME ALONE. No steps back, you’re an underdog now and are ready to show what you’re worth. Your pack will support you. Our team’s first game will be today, in ESL ONE Germany ...