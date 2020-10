«L’aumento dei contagi può essere un problema per il lavoro del Parlamento» dice Giuseppe Conte

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga al dcpm che regola le norme anti-covid, aggiornandolo e rendendolo più restrittivo in alcuni ambiti. Il decreto prevede la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, e nuove direttive per le Regioni, che saranno libere di «adottare misure più restrittive rispetto a quelle adottate a livello nazionale, ma saranno limitate nell’adozione di misure di allentamento, che potrà avvenire solo in accordo col ministro della Sanità». Stretta anche sui dispositivi di protezione. Chi esce di casa è obbligato a indossare la mascherina, pena una sanzione amministrativa da 400 a mille euro. Unica eccezioni per chi vive in una situazione di “continuativo isolamento”, come ad esempio chi abita in campagna o in montagna, chi ha patologie incompatibili con l’utilizzo dei ...