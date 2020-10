L’Alba non è dorata, è criminale. Ad Atene sentenza storica (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Alba dorata non è un partito politico ma un’organizzazione criminale che uccide e terrorizza. Questo dice la sentenza, la cui decisione è stata presa all’unanimità dalla Corte Penale di Atene, a conclusione del più grande processo contro un partito nazionalsocialista dopo Norimberga. L’organizzazione criminale è stata giudicata collettivamente responsabile come mandante dell’omicidio del rapper antifascista Pavlos Fyssas nel 2013 e di due tentati omicidi, tutti avvenuti nel Pireo: l’aggressione notturna nelle abitazioni di alcuni pescatori egiziani e quella contro un … Continua L'articolo L’Alba non è dorata, è criminale. Ad Atene sentenza ... Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Albanon è un partito politico ma un’organizzazioneche uccide e terrorizza. Questo dice la, la cui decisione è stata presa all’unanimità dalla Corte Penale di, a conclusione del più grande processo contro un partito nazionalsocialista dopo Norimberga. L’organizzazioneè stata giudicata collettivamente responsabile come mandante dell’omicidio del rapper antifascista Pavlos Fyssas nel 2013 e di due tentati omicidi, tutti avvenuti nel Pireo: l’aggressione notturna nelle abitazioni di alcuni pescatori egiziani e quella contro un … Continua L'articolo L’Alba non è, è. Ad...

