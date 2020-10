Infermieri positivi, chiuso il pronto soccorso del Ruggi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Di Pina Ferro Caos al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona, oltre alla già enorme mole di lavoro ora il personale è costretto a fare i conti anche i tamponi positivi non solo di pazienti ma anche di alcuni Infermieri. Negli ultimi giorni sono risultati positivi due Infermieri, marito e moglie, residenti in un comune dei Picentini. La moglie era risultata positiva già la scorsa settimana e per questo era in isolamento e stava seguendo il percorso previsto in casi simili. Ieri mattina a seguito di tampone preventivo è emerso che si era positivizzato anche il marito. La coppia sono solo gli ultimi, in ordine di tempo, Infermieri risultati positivi al Covids 19. Altri casi erano stati ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Di Pina Ferro Caos aldeld’Aragona, oltre alla già enorme mole di lavoro ora il personale è costretto a fare i conti anche i tamponinon solo di pazienti ma anche di alcuni. Negli ultimi giorni sono risultatidue, marito e moglie, residenti in un comune dei Picentini. La moglie era risultata positiva già la scorsa settimana e per questo era in isolamento e stava seguendo il percorso previsto in casi simili. Ieri mattina a seguito di tampone preventivo è emerso che si erazzato anche il marito. La coppia sono solo gli ultimi, in ordine di tempo,risultatial Covids 19. Altri casi erano stati ...

ottopagine : Nocera: positivi al Covid infermieri e pazienti dell'Umberto I #NoceraInferiore - News_24it : Sono 6 i contagiati da covid 19 presso la Clinica città di Apriliai tra medici ed infermieri. I sei positivi sono s… - News_24it : Sono 6 i contagiati da covid 19 presso la Clinica città di Apriliai tra medici ed infermieri. I sei positivi sono s… - novelamata1 : @aldoferrigno @calcaralaura @MassimGiannini Lo rispiego. Dovrebbero indossarla i positivi per non infettare. Ognuno… - Galliantohotma1 : @brunellabertoni Ma se vi siete rifiutati di fare tamponi ed esami. Vergognatevi. Non paragonate agli infermieri ch… -