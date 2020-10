Il Cairo, Patrick Zaky resterà in carcere altri 45 giorni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Patrick Zaky resterà in carcere in Egitto per altri 45 giorni. Lo ha deciso la Corte del Cairo, che accusa il giovane studente dell'Università di Bologna di propaganda contro lo Stato. Zaky è stato fermato nella capitale egizianadove è in carcere dal 7 febbraio scorso. Intanto la famiglia di Patrick continua a disperare. “Otto mesi di dolore e sofferenza senza alcuna indicazione di quando Patrick tornerà a casa o di un motivo chiaro per cui ci è stato portato via - afferma la famiglia del ricercatore in una dichiarazione pubblica -. Ricordiamo ancora il giorno in cui siamo andati a prenderlo all’aeroporto come se fosse ieri, tutta la confusione, la paura e ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 ottobre 2020)resterà inin Egitto per45. Lo ha deciso la Corte del, che accusa il giovane studente dell'Università di Bologna di propaganda contro lo Stato.è stato fermato nella capitale egizianadove è indal 7 febbraio scorso. Intanto la famiglia dicontinua a disperare. “Otto mesi di dolore e sofferenza senza alcuna indicazione di quandotornerà a casa o di un motivo chiaro per cui ci è stato portato via - afferma la famiglia del ricercatore in una dichiarazione pubblica -. Ricordiamo ancora il giorno in cui siamo andati a prenderlo all’aeroporto come se fosse ieri, tutta la confusione, la paura e ...

marcodimaio : Patrick Zaki rimarrà in carcere per altri 45 giorni. Lo ha riferito il suo avvocato dopo l'udienza di oggi al Cairo… - Tg3web : Patrick Zaki dovrà restare in carcere almeno altri 45 giorni. Lo ha deciso il tribunale del Cairo nell'udienza di o… - RRmpinero : RT @unoscribacchino: #Egitto, Patrick Zaki rimarrà in carcere per altri 45 giorni. Lo ha stabilito il tribunale del Cairo, chiamato a deci… - tiziana13_tp : Dopo questo, non ho più parole?? - CircoloDiNoto : RT @unoscribacchino: #Egitto, Patrick Zaki rimarrà in carcere per altri 45 giorni. Lo ha stabilito il tribunale del Cairo, chiamato a deci… -