Il bilancio della Roma è disastroso: persi 204 milioni in un anno (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una perdita da capogiro. In un documento pubblicato dalla Roma su richiesta della Consob il club giallorosso ha comunicato i risultati economici al 30 giugno 2020 (in corso di consuntivazione da parte della società e poi soggetti ad una verifica dell'azienda di revisione dei conti) e a livello di gruppo si segnala che la perdita dell'esercizio 2019/20 è stimata in 204 milioni di euro (quella della sola AS Roma Spa è di 188 milioni), con il patrimonio netto consolidato stimato negativo per 242,5 milioni di euro. Tale rosso, che sarà approvato dal cda nell'ultima settimana di ottobre, rappresenta un record in negativo, dovuto all'evidente squilibrio tra costi e ricavi nella gestione del club e alla diffusione del ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una perdita da capogiro. In un documento pubblicato dallasu richiestaConsob il club giallorosso ha comunicato i risultati economici al 30 giugno 2020 (in corso di consuntivazione da partesocietà e poi soggetti ad una verifica dell'azienda di revisione dei conti) e a livello di gruppo si segnala che la perdita dell'esercizio 2019/20 è stimata in 204di euro (quellasola ASSpa è di 188), con il patrimonio netto consolidato stimato negativo per 242,5di euro. Tale rosso, che sarà approvato dal cda nell'ultima settimana di ottobre, rappresenta un record in negativo, dovuto all'evidente squilibrio tra costi e ricavi nella gestione del club e alla diffusione del ...

