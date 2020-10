I migliori droni da comprare nel 2020

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) . Ecco i modelli più adatti ai gusti e alle varie esigenze: dai like su Instagram al servizio fotografico del matrimonio fino ad arrivare alle gare. Inon sono una cosa così nuova: la prima macchina volante autopilotata fu sperimentata in Italia nel 1918, più di un secolo fa quindi. Si chiamava “Torpedine aerea” e venne progettata per applicazioni di tipo militare. Oggi invece isono protagonisti di un vero e proprio boom. Tuttavia qualsiasi tipo di attività imprenditoriale deve fare i conti con le norme a dir poco stringenti dettate dal Regolamento dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) nonché con un mercato non ancora abbastanza maturo. Però in Italia a oggi ci sono circa un migliaio di operatori per le cosiddette “operazioni critiche” e ...