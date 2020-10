Grande Fratello Vip, Francesco Oppini e Dayane Mello lontani: "Non andrò a letto con lei" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Francesco Oppini prende le distanze da Dayane Mello, che continua a stuzzicare l'inquilino del Grande Fratello Vip nonostante sia fidanzato. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 7 ottobre 2020)prende le distanze da, che continua a stuzzicare l'inquilino delVip nonostante sia fidanzato.

trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #29settembre 1901; nasce a Roma il nostro celebre Fratello #EnricoFermi, premio Nobel per la Fisica, i… - FVLMINE : facciamo incontrare harry styles e tommaso zorzi vi prego grande fratello ascoltami - lorypil66 : Io non sopporto la #Daniele. È uscita fuori da un Grande Fratello e oggi fa la morale a tutti neanche avesse la ver… -