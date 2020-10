Eruzione di Ercolano, scoperti neuroni in un cervello vetrificato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un nuovo studio pubblicato dal PLOS ONE, autorevole rivista scientifica americana, rivela l`eccezionale scoperta di neuroni umani da una vittima dell'Eruzione che nel 79 d.C. seppellì Ercolano, Pompei e l'intera area vesuviana fino a 20 km di distanza dal vulcano. La scoperta è tutta italiana, frutto del prestigioso lavoro dell`antropologo forense Pier Paolo Petrone, responsabile del Laboratorio di Osteobiologia Umana e Antropologia Forense presso la sezione dipartimentale di Medicina Legale dell`Università di Napoli Federico II, in collaborazione con geologi, archeologi, biologi, medici legali, neurogenetisti e matematici di Atenei e centri di ricerca nazionali, che hanno raggiunto risultati eccezionali nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19. "Il rinvenimento di tessuto cerebrale in resti umani antichi ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un nuovo studio pubblicato dal PLOS ONE, autorevole rivista scientifica americana, rivela l`eccezionale scoperta diumani da una vittima dell'che nel 79 d.C. seppellì, Pompei e l'intera area vesuviana fino a 20 km di distanza dal vulcano. La scoperta è tutta italiana, frutto del prestigioso lavoro dell`antropologo forense Pier Paolo Petrone, responsabile del Laboratorio di Osteobiologia Umana e Antropologia Forense presso la sezione dipartimentale di Medicina Legale dell`Università di Napoli Federico II, in collaborazione con geologi, archeologi, biologi, medici legali, neurogenetisti e matematici di Atenei e centri di ricerca nazionali, che hanno raggiunto risultati eccezionali nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19. "Il rinvenimento di tessuto cerebrale in resti umani antichi ...

repubblica : Ercolano, eruzione del 79 d.C.: neuroni perfettamente preservati nel cervello vetrificato di una vittima - Agenzia_Ansa : Scoperti neuroni umani in una vittima dell'eruzione 79 d.C. che seppellì #Ercolano, #Pompei e l'intera area vesuvia… - RaiNews : 'Il rinvenimento di tessuto cerebrale in resti umani antichi è un evento insolito - spiega l'antropologo Petrone -… - txtconsulting : ERCOLANO. Gli studi multidisciplinari avviati sui frammenti di cervello vetrificato del custode del Collegio degli… - tavano_anna : RT @DeuringerEnrico: Eruzione di Ercolano, scoperti neuroni in un cervello vetrificato -

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione Ercolano Eruzione di Ercolano, scoperti neuroni in un cervello vetrificato Tiscali.it Ritrovate a Ercolano tracce di neuroni nel corpo di una vittima dell'eruzione del Vesuvio

L’eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei, Ercolano e Stabia nel 79 d. C. ci aveva già restituito il calco di corpi nella posa del momento della loro morte. Ma ora è arrivata una scoperta davvero ri ...

Ad Ercolano sensazionale scoperta di neuroni nel cervello vetrificato di una vittima dell’eruzione del 79 d.C.

La ricerca multidisciplinare utile anche per la valutazione del rischio vulcanico. Lo studio condotto in collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano dai ricercatori della Federico II, del CEI ...

L’eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei, Ercolano e Stabia nel 79 d. C. ci aveva già restituito il calco di corpi nella posa del momento della loro morte. Ma ora è arrivata una scoperta davvero ri ...La ricerca multidisciplinare utile anche per la valutazione del rischio vulcanico. Lo studio condotto in collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano dai ricercatori della Federico II, del CEI ...