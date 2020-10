Emma Marrone confessa: “Lo faccio tutte le sere” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È stata dura, ma alla fine Emma Marrone ce l’ha fatta: la battaglia contro il tumore che l’aveva colpita alle ovaie e all’utero l’ha vinta lei. Lo ha annunciato a tutti i suoi fan dalle pagine del settimanale Grazia: “Sono definitivamente fuori dalla malattia“, ha esordito la cantante che ha poi parlato della sua rinascita. Emma Marrone confessa: “Lo faccio tutte le sere” Una bellissima notizia ha travolto Emma Marrone e tutti i sui fan. Nel settembre 2019 Emma aveva annunciato uno stop forzato per affrontare il ritorno del male che l’aveva colpita negli anni passati. Alla vigilia dell’uscita del nuovo singolo ‘Latina’, la cantante ha ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È stata dura, ma alla finece l’ha fatta: la battaglia contro il tumore che l’aveva colpita alle ovaie e all’utero l’ha vinta lei. Lo ha annunciato a tutti i suoi fan dalle pagine del settimanale Grazia: “Sono definitivamente fuori dalla malattia“, ha esordito la cantante che ha poi parlato della sua rinascita.: “Lole sere” Una bellissima notizia ha travoltoe tutti i sui fan. Nel settembre 2019aveva annunciato uno stop forzato per affrontare il ritorno del male che l’aveva colpita negli anni passati. Alla vigilia dell’uscita del nuovo singolo ‘Latina’, la cantante ha ...

