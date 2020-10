Egitto, Patrick Zaky rimarrà in carcere altri 45 giorni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Patrick Zaky resterà in carcere per altri 45 giorni. L’arresto dello studente dell’università di Bologna, fermato al Cairo a febbraio scorso con l’accusa di propaganda contro lo Stato, è stato infatti prolungato da una corte del Cairo. Il ragazzo questa mattina aveva avuto la possibilità di lasciare la cella, ma non di incontrare i giudici in tribunale. Come dice sua sorella minore Marise: “Invece di migliorare la situazione peggiora di volta in volta”. Inizialmente detenuto a Mansoura, città di origine della sua famiglia, Patrick è stato spostato al Cairo a marzo. Per mesi, a causa dell’emergenza Covid, non ha potuto incontrare familiari né avvocati. Mentre il primo incontro con la madre è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020)resterà inper45. L’arresto dello studente dell’università di Bologna, fermato al Cairo a febbraio scorso con l’accusa di propaganda contro lo Stato, è stato infatti prolungato da una corte del Cairo. Il ragazzo questa mattina aveva avuto la possibilità di lasciare la cella, ma non di incontrare i giudici in tribunale. Come dice sua sorella minore Marise: “Invece di migliorare la situazione peggiora di volta in volta”. Inizialmente detenuto a Mansoura, città di origine della sua famiglia,è stato spostato al Cairo a marzo. Per mesi, a causa dell’emergenza Covid, non ha potuto incontrare familiari né avvocati. Mentre il primo incontro con la madre è ...

