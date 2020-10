Due nazionali Under 21 positivi: sospesi gli allenamenti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ci sono due giocatori della Nazionale Under 21 positivi al Coronavirus. Il gruppo azzurro allenato da Paolo Nicolato, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione agli Europei di categoria venerdì con l’Islanda, sono risultati positivi dopo il secondo tampone. I due sarebbero totalmente asintomatici ed erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica, e come da protocollo erano stati ammessi al gruppo squadra. La seduta di allenamento in programma nella giornata di oggi è stata annullata e la squadra è già da ieri sera in isolamento fiduciario in attesa delle indicazioni dell’Asl competente, già allertata. Il resto della delegazione formata da calciatori e staff, comunque negativa al secondo tampone, ripeterà gli esami molecolari nella mattinata di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ci sono due giocatori della Nazionale21al Coronavirus. Il gruppo azzurro allenato da Paolo Nicolato, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione agli Europei di categoria venerdì con l’Islanda, sono risultatidopo il secondo tampone. I due sarebbero totalmente asintomatici ed erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica, e come da protocollo erano stati ammessi al gruppo squadra. La seduta di allenamento in programma nella giornata di oggi è stata annullata e la squadra è già da ieri sera in isolamento fiduciario in attesa delle indicazioni dell’Asl competente, già allertata. Il resto della delegazione formata da calciatori e staff, comunque negativa al secondo tampone, ripeterà gli esami molecolari nella mattinata di ...

