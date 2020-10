Covid | sette giocatori della Juve violano isolamento Asl li segnala alla Procura

generacomplotti : RT @aguidot: @juventusfc @andagn una bella querela???? La chiediamo una rettifica di questa FAKE NEWS? Covid, segnalati dalla Asl sette gi… - vincenzodragone : Deve essere De Laurentiis che ha telefonato a De Luca che ha telefonato all'ASL di Napoli che ha telefonato all'ASL… - DavideFm1899 : RT @LaStampa: Covid, segnalati dalla Asl sette giocatori della Juve - A_Di_Marino : Covid, segnalati dalla Asl sette giocatori della Juve - aguidot : @juventusfc @andagn una bella querela???? La chiediamo una rettifica di questa FAKE NEWS? Covid, segnalati dalla A… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sette

Chi ha contratto il Covid ma non rispetta la quarantena può incorrere in una ... oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia.Non accontenta praticamente nessuno se non i membri del comitato stesso. Considerata l'emergenza COVID che a fine ottobre ci chiuderà tutti in casa per almeno un sei o sette mesi, suggerisco di ...