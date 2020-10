Covid-19, disabile positiva violentata in un centro specializzato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Procura di Enna ha aperto un’indagine per violenza sessuale subita da una giovane disabile positiva al coronavirus La Procura di Enna ha deciso di aprire un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovane disabile. La donna, con gravi problemi mentali, era ospite di un centro specializzato ad Enna. La donna aspetta un bambino … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Procura di Enna ha aperto un’indagine per violenza sessuale subita da una giovaneal coronavirus La Procura di Enna ha deciso di aprire un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovane. La donna, con gravi problemi mentali, era ospite di unad Enna. La donna aspetta un bambino … L'articolo proviene da .

