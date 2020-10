Con il Covid i più ricchi sono ancora più ricchi: in Italia ci sono 4 miliardari in più (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Se nel resto del mondo il virus ha intaccato anche i patrimoni dei billionaires, stessa cosa non si può dire per i miliardari nostrani, che dalla pandemia escono rinvigoriti sia in termini di capitale che di presenze. Secondo uno studio appena diffuso da Ubs e PwC, infatti, i miliardari Italiani sono diventati 40, registrando quattro new entries rispetto a luglio 2019, quando erano 36, di cui due terzi uomini. Ma, soprattutto, se nel 2019 il totale della ricchezza dei “paperoni” era diminuito del 12%, a 125,6 miliardi di dollari americani, in poche settimane – tra aprile e luglio 2020 – i loro patrimoni hanno compiuto un balzo del 31%, a 165,0 miliardi di dollari. Grazie soprattutto alla capacità di sfruttare le turbolenze dei mercati, come riferisce il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Se nel resto del mondo il virus ha intaccato anche i patrimoni dei billionaires, stessa cosa non si può dire per inostrani, che dalla pandemia escono rinvigoriti sia in termini di capitale che di presenze. Secondo uno studio appena diffuso da Ubs e PwC, infatti, inidiventati 40, registrando quattro new entries rispetto a luglio 2019, quando erano 36, di cui due terzi uomini. Ma, soprattutto, se nel 2019 il totale della ricchezza dei “paperoni” era diminuito del 12%, a 125,6 miliardi di dollari americani, in poche settimane – tra aprile e luglio 2020 – i loro patrimoni hanno compiuto un balzo del 31%, a 165,0 miliardi di dollari. Grazie soprattutto alla capacità di sfruttare le turbolenze dei mercati, come riferisce il ...

Ultime Notizie dalla rete : Con Covid Chi è guarito dal Covid deve fare la quarantena se viene a contatto con un positivo? Corriere della Sera Covid, un decesso e 61 nuovi positivi, tra loro tre bambini. Metà contagi in provincia dell'Aquila

Altri 61 positivi al coronavirus in Abruzzo. Sono complessivamente 4.715 i contagi da Covid-19 registrati in regione dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano ...

Lirico di Cagliari, la musica torna sul palcoscenico del teatro

Un nuovo battesimo per il rientro della grande musica sul palcoscenico del Lirico di Cagliari. Venerdì, alle 20,30, e sabato, alle 19, Orchestra e Coro tornano nel luogo naturale, ovvero all'interno d ...

