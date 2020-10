Come contrassegnare le mail lette su Gmail

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)rapidamente lesu Gpuò essere un buon modo per toglierci qualche fastidio: eccofare. La gestione della casella epuò diventare complicata se riceviamo una grande quantità di messaggi ogni settimana. Gha pensato ad alcune funzioni per semplificare la gestione della posta elettronica e tra queste può tornarci utile l’opzione perle, anche se in realtà non le abbiamo aperte.giàle nuove ePerle e...

Ultime Notizie dalla rete : Come contrassegnare

News Mondo

Nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, con l’emergenza Covid si è creato un contenitore “tritacarne” con dentro tutto e il contrar ...Nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, con l’emergenza Covid si è creato un contenitore “tritacarne” con dentro tutto e il contrar ...