Cina | operato da un robot paziente a 3000 km di distanza

Un'equipe medica esegue una crisectomia radicale su un paziente, che si trova 3000 km di distanza, utilizzando la linea 5g. Sembra un episodio della futuristica e surreale serie Black Mirror, ma invece è pura realtà. È successo in Cina, e per realizzare questo intervento è stato impiegato un robot. Il professor Niu Haitao dell'ospedale dell'università di Qjngdao, ha eseguito la cisectomia in laparoscopia. L'intervento è stato possibile grazie a una console per manovrare il robot, che si trovava in una sala operatoria nel sudovest del Paese, a Xixiu. Il robot, ripetendo minuziosamente i movimenti del medico, è riuscito a rimuovere accuratamente le lesioni.

