Benzina, diesel e gpl: prosegue la fase di stabilità dei prezzi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) fase di stabilità sulla rete carburanti italiana: le compagnie tengono per ora fermi i prezzi raccomandati e, di conseguenza, le medie dei prezzi praticati sul territorio restano sostanzialmente stabili. Secondo l'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalita' self della Benzina rimane a 1,397 euro al litro con i diversi marchi compresi tra 1,391 e 1,410 euro/litro (no logo 1,385). Il prezzo medio praticato del diesel e' ancora a 1,266 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,255 e 1,291 euro/litro (no logo 1,249). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato e' a 1,548 euro/litro (1,547 il livello ...

