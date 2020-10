Atrofia muscolare spinale, un numero verde per aiutare e sostenere le famiglie: lo spot con il comico Saverio Raimondo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un servizio gratuito di assistenza telefonica in grado di fornire risposte adeguate ai diversi bisogni delle persone con Atrofia muscolare spinale, malattia che colpisce in Italia 1 bambino su 6mila. Si chiama numero verde Stella (800.58.97.38) e offre attraverso professionisti del settore tanti indicazioni utili, ad esempio su come presentare una pratica di invalidità o ottenere un congedo parentale quando il proprio figlio non può recarsi a scuola, oltre ad aggiornamenti sulle novità terapeutiche della malattia prima causa di morte genetica infantile e come fronteggiare con gli strumenti idonei il Coronavirus durante le terapie in ospedale o a casa. Per sviluppare questo servizio, che durante la pandemia ha registrato un aumento rilevante delle richieste di supporto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un servizio gratuito di assistenza telefonica in grado di fornire risposte adeguate ai diversi bisogni delle persone con, malattia che colpisce in Italia 1 bambino su 6mila. Si chiamaStella (800.58.97.38) e offre attraverso professionisti del settore tanti indicazioni utili, ad esempio su come presentare una pratica di invalidità o ottenere un congedo parentale quando il proprio figlio non può recarsi a scuola, oltre ad aggiornamenti sulle novità terapeutiche della malattia prima causa di morte genetica infantile e come fronteggiare con gli strumenti idonei il Coronavirus durante le terapie in ospedale o a casa. Per sviluppare questo servizio, che durante la pandemia ha registrato un aumento rilevante delle richieste di supporto, ...

ilfattovideo : Atrofia muscolare spinale, un numero verde per aiutare e sostenere le famiglie: lo spot con il comico Saverio Raimo… - clikservernet : Atrofia muscolare spinale, un numero verde per aiutare e sostenere le famiglie: lo spot con il comico Saverio Raimo… - Noovyis : (Atrofia muscolare spinale, un numero verde per aiutare e sostenere le famiglie: lo spot con il comico Saverio Raim… - AlteaFerrari : RT @PMicarelli: Atrofia muscolare spinale #sma - NurseTimes : ?? Nurse Times SMA: Roche presenta nuovi dati a 2 anni relativi a Risdiplam in bambini con atrofia muscolare spinale… -