Architetti, 30 e 31 ottobre studi aperti in tutta Italia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Diffondere - attraverso l'apertura, anche in modalità virtuale, degli studi professionali ai cittadini e alle istituzioni - la cultura architettonica, testimoniare e rinnovare la sensibilità nei confronti dell'ambiente, del paesaggio, dei territori e degli spazi per sottolineare che l'architettura è un bene e un valore di tutti e per tutti. Questi gli obiettivi di "Open studi aperti", giunto quest'anno alla sua quarta edizione, voluto dal Consiglio nazionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc) e dagli Ordini territoriali, ed in programma il 30 e 31 ottobre prossimi. Per il Consiglio Nazionale «una apertura quella di quest'anno che, nella eccezionale situazione che il Paese sta vivendo, assume un particolare duplice significato: rappresentare, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Diffondere - attraverso l'apertura, anche in modalità virtuale, degliprofessionali ai cittadini e alle istituzioni - la cultura architettonica, testimoniare e rinnovare la sensibilità nei confronti dell'ambiente, del paesaggio, dei territori e degli spazi per sottolineare che l'architettura è un bene e un valore di tutti e per tutti. Questi gli obiettivi di "Open", giunto quest'anno alla sua quarta edizione, voluto dal Consiglio nazionale degli, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc) e dagli Ordini territoriali, ed in programma il 30 e 31prossimi. Per il Consiglio Nazionale «una apertura quella di quest'anno che, nella eccezionale situazione che il Paese sta vivendo, assume un particolare duplice significato: rappresentare, ...

tempoweb : Architetti, 30 e 31 ottobre studi aperti in tutta Italia #architetti #studi # - architettiroma : RT @cnappc: Il 30 e il 31 ottobre torna “Open! @studiaperti”, evento che vuole diffondere la cultura architettonica per testimoniare che l’… - AgCultNews : Architetti, il 30 e il 31 ottobre torna “Open Studi Aperti” @cnappc - cnappc : Il 30 e il 31 ottobre torna “Open! @studiaperti”, evento che vuole diffondere la cultura architettonica per testimo… - dewivandeweerd : RT @Olandiamo: Sono due gli architetti provenienti dai Paesi Bassi invitati al Festival dell'Architettura Spam di @architettiroma 12 otto… -

Ultime Notizie dalla rete : Architetti ottobre Architetti, il 30 e il 31 ottobre torna “Open Studi Aperti” AgCult Architetti, 30 e 31 ottobre studi aperti in tutta Italia

Questi gli obiettivi di "Open Studi Aperti", giunto quest’anno alla sua quarta edizione, voluto dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc) e dagli ...

Externa, “Architettura e design nella pandemia”

PUGLIA – Externa, Fiera Nazionale dell’arredo degli spazi esterni, raddoppia. Al tradizionale appuntamento di Lecce – andato in scena nei giorni scorsi in modalità on line a causa dell’eme ...

Questi gli obiettivi di "Open Studi Aperti", giunto quest’anno alla sua quarta edizione, voluto dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc) e dagli ...PUGLIA – Externa, Fiera Nazionale dell’arredo degli spazi esterni, raddoppia. Al tradizionale appuntamento di Lecce – andato in scena nei giorni scorsi in modalità on line a causa dell’eme ...