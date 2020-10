Ancora attuale la Blue Whale ed il Blackout Challenge secondo Le Iene (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Da alcune ore è tornato attuale un argomento molto delicato, alla luce di un servizio mandato in onda da Le Iene a proposito della Blue Whale e del Blackout Challenge. I cosiddetti “giochi estremi” per i ragazzini, che in più di un caso hanno portato alla loro morte, a detta della testata rappresentano Ancora oggi un pericolo concreto, come del resto abbiamo avuto modo di percepire la scorsa settimana con il nostro contributo sui fatti di Napoli. In quel contesto si è parlato di Jonathan Galindo, ma poco importa. Tra Blue Whale e Blackout Challenge: le ultime da Le Iene Come stanno effettivamente le cose oggi? Gli episodi recenti di cronaca ci ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Da alcune ore è tornatoun argomento molto delicato, alla luce di un servizio mandato in onda da Lea proposito dellae del. I cosiddetti “giochi estremi” per i ragazzini, che in più di un caso hanno portato alla loro morte, a detta della testata rappresentanooggi un pericolo concreto, come del resto abbiamo avuto modo di percepire la scorsa settimana con il nostro contributo sui fatti di Napoli. In quel contesto si è parlato di Jonathan Galindo, ma poco importa. Tra: le ultime da LeCome stanno effettivamente le cose oggi? Gli episodi recenti di cronaca ci ...

