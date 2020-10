Allarme cioccolato, cacao a rischio estinzione nel 2038 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel 2038 il cioccolato, l’alimento anti-depressivo per eccellenza, potrebbe non essere più un cibo accessibile a tutti, ma diventare invece un bene di lusso. Leggi anche › Giornata mondiale del cioccolato: il grande amore degli italiani (anche in lockdown) › Ha iniziato a piacervi il cioccolato fondente? Forse state invecchiando Cibo solo per ricchi Sì, il “cibo degli dei” continueranno a mangiarlo soltanto chi potrà permetterselo, mentre la stragrande maggioranza della popolazione mondiale si ritroverà a consumare barrette industriali in cui il cacao ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nelil, l’alimento anti-depressivo per eccellenza, potrebbe non essere più un cibo accessibile a tutti, ma diventare invece un bene di lusso. Leggi anche › Giornata mondiale del: il grande amore degli italiani (anche in lockdown) › Ha iniziato a piacervi ilfondente? Forse state invecchiando Cibo solo per ricchi Sì, il “cibo degli dei” continueranno a mangiarlo soltanto chi potrà permetterselo, mentre la stragrande maggioranza della popolazione mondiale si ritroverà a consumare barrette industriali in cui il...

CM_Memorabili : Allarme cioccolato: cacao a rischio “estinzione” entro il 2038 - erregi69 : Cioccolato a rischio, l’allarme:?”Nel 2038 potrebbe non esserci cacao per tutti” - Italia_Notizie : Cioccolato a rischio, l’allarme:?”Nel 2038 potrebbe non esserci cacao per tutti” - clikservernet : Cioccolato a rischio, l’allarme:?”Nel 2038 potrebbe non esserci cacao per tutti” - Noovyis : (Cioccolato a rischio, l’allarme:?”Nel 2038 potrebbe non esserci cacao per tutti”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme cioccolato Cioccolato a rischio, l’allarme: ”Nel 2038 potrebbe non esserci cacao per tutti” Il Fatto Quotidiano Cioccolato a rischio, l’allarme: ”Nel 2038 potrebbe non esserci cacao per tutti”

Nel 2038 potrebbe non esserci più cioccolato per tutti. A lanciare l’allarme è Virginie Raisson, geopolitologa francese, che nel suo ultimo libro “2038 Atlante sui futuri del mondo” mette in guardia s ...

Dieta per la pressione alta: cosa mangiare e cosa evitare

Avete problemi di ipertensione e non sapete come migliorare il vostro stile di vita? La dieta per la pressione alta potrà aiutarvi in qualche modo.

Nel 2038 potrebbe non esserci più cioccolato per tutti. A lanciare l’allarme è Virginie Raisson, geopolitologa francese, che nel suo ultimo libro “2038 Atlante sui futuri del mondo” mette in guardia s ...Avete problemi di ipertensione e non sapete come migliorare il vostro stile di vita? La dieta per la pressione alta potrà aiutarvi in qualche modo.