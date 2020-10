Whatsapp, in arrivo la funzione Storage User, ecco di cosa si tratta (Di martedì 6 ottobre 2020) Inutile ribadire l’immensa popolarità guadagnatasi da Whatsapp, forse la più diffusa applicazione di messaggistica instantanea del mondo, che per non restare indietro rispetto alla concorrenza, rappresentata principalmente da Telegram, ha l’obbligo di rinnovarsi ed aggiornarsi in maniera continua. Storage User L’ultima funzione che sarà presto disponibile (attualmente è presente solo in versione beta) e sarà un ottimo “salvagente” per gli utenti che usano l’app in maniera assidua ma che non dispongono di uno spazio di allocazione interno non particolarmente ampio. Le app di messaggistica come Whatsapp che fanno largo uso di video, immagini e altri contenuti multimediali tendono ad occupare nel corso del tempo parecchio spazio. ... Leggi su giornal (Di martedì 6 ottobre 2020) Inutile ribadire l’immensa popolarità guadagnatasi da, forse la più diffusa applicazione di messaggistica instantanea del mondo, che per non restare indietro rispetto alla concorrenza, rappresentata principalmente da Telegram, ha l’obbligo di rinnovarsi ed aggiornarsi in maniera continua.L’ultimache sarà presto disponibile (attualmente è presente solo in versione beta) e sarà un ottimo “salvagente” per gli utenti che usano l’app in maniera assidua ma che non dispongono di uno spazio di allocazione interno non particolarmente ampio. Le app di messaggistica comeche fanno largo uso di video, immagini e altri contenuti multimediali tendono ad occupare nel corso del tempo parecchio spazio. ...

