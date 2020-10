Tina Cipollari l’inizio a Uomini e Donne: “Tutto è nato per scherzo” (Di martedì 6 ottobre 2020) Tina Cipollari ha fatto un tuffo nel passato e ha raccontato il suo inizio a Uomini e Donne, nato come uno scherzo. Maria De Filippi ha un ruolo molto importante nella carriera dell’opinionista. Tina Cipollari è la regina indiscussa delle opinioniste. La sua presenza a Uomini e Donne ormai è indispensabile e i telespettatori non riuscirebbero … L'articolo Tina Cipollari l’inizio a Uomini e Donne: “Tutto è nato per scherzo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020)ha fatto un tuffo nel passato e ha raccontato il suo inizio acome uno scherzo. Maria De Filippi ha un ruolo molto importante nella carriera dell’opinionista.è la regina indiscussa delle opinioniste. La sua presenza aormai è indispensabile e i telespettatori non riuscirebbero … L'articolol’inizio a: “Tutto èper scherzo” proviene da www.meteoweek.com.

