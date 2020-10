T-Rex da record all' asta da Christie' s a New York

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il re dei dinosauri, un T-Rex affettuosamente ribattezzato ‘Stan’, va all’con una stima di partenza tra 6 e 8 milioni di dollari. Martedì 6 ottobre,’s metterà in vendita a Newuno degli scheletri di Tyrannosaurus Rex più grandi e completi mai scoperti.Chiamato “Stan” dal paleontologo che per primo trovò le ossa dell’anca parzialmente dissotterrate dello scheletro, Stan Sacrison, nel South Dakota, nel 1987, il T-Rex è uno straordinario esemplare sopravvissuto di circa 67 milioni di anni fa. Lo scheletro viene messo all’dal Black Hills Institute nel South Dakota, dove il T.Rex è stato esposto e studiato negli ultimi due decenni dopo il suo completo scavo terminato nel 1992. Il gigantesco reperto fossile ha ...

