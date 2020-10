Paradisi fiscali, l'Ue aggiorna la lista: entra Barbados, fuori le Cayman (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono Paesi non appartenenti all'Unione europea che incoraggiano pratiche fiscali abusive ed erodono i gettiti fiscali degli Stati membri provenienti dalle imprese Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono Paesi non appartenenti all'Unione europea che incoraggiano praticheabusive ed erodono i gettitidegli Stati membri provenienti dalle imprese

M5S_Europa : #Ecofin fa un regalo di Natale in anticipo a grandi evasori e #criminalità organizzata: rimosse le Isole #Cayman da… - Notiziedi_it : Cayman cancellate da lista Ue dei paradisi fiscali, ma ne arrivano di nuovi - Sundaysolitary : RT @Corriere: Ue, Paradisi fiscali: dalla lista nera escono Oman e isole Cayman, ma entrano Anguilla... - Corriere : Ue, Paradisi fiscali: dalla lista nera escono Oman e isole Cayman, ma entrano Anguilla... - AndreaPorretti2 : Ci sono anche pensionati come me che non se la spassano nei paradisi fiscali ma aiutano i figli con impegno giornal… -