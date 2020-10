Orsi, annullata ordinanza per cattura esemplari troppo vicini ai centri abitati (Di martedì 6 ottobre 2020) TRENTO – Niente più cattura per gli orsi che si dovessero avvicinare ai centri abitati di Andalo e di Dimaro Folgarida. L’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) festeggia in una nota la decisione della Provincia di Trento di annullare l’ordinanza che prevedeva la cattura e la detenzione degli esemplari che si fossero in qualche modo avvicinati ai due centri abitati, anche in assenza di danni. Con un nuovo atto firmato ieri, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti chiede al Corpo forestale di mantenere attivo il monitoraggio (almeno fino al 30 novembre) ma fa decadere l’obbligo di cattura. Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) TRENTO – Niente più cattura per gli orsi che si dovessero avvicinare ai centri abitati di Andalo e di Dimaro Folgarida. L’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) festeggia in una nota la decisione della Provincia di Trento di annullare l’ordinanza che prevedeva la cattura e la detenzione degli esemplari che si fossero in qualche modo avvicinati ai due centri abitati, anche in assenza di danni. Con un nuovo atto firmato ieri, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti chiede al Corpo forestale di mantenere attivo il monitoraggio (almeno fino al 30 novembre) ma fa decadere l’obbligo di cattura.

TgrRaiTrentino : Annullata l'ordinanza di cattura per gli orsi; in assenza di segnalazioni di situazioni pericolose, la… - ChiaraPottini : RT @TgrRaiTrentino: Annullata l'ordinanza di cattura per gli orsi; in assenza di segnalazioni di situazioni pericolose, la @ProvinciaTrento… - corax140 : RT @TgrRaiTrentino: Annullata l'ordinanza di cattura per gli orsi; in assenza di segnalazioni di situazioni pericolose, la @ProvinciaTrento… - bianca_caimi : RT @TgrRaiTrentino: Annullata l'ordinanza di cattura per gli orsi; in assenza di segnalazioni di situazioni pericolose, la @ProvinciaTrento… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Annullata l'ordinanza di cattura per gli orsi; in assenza di segnalazioni di situazioni pericolose, la @ProvinciaTrento… -

Ultime Notizie dalla rete : Orsi annullata Revocata l'ordinanza di cattura per gli orsi avvistati vicino ai centri abitati Trento Today Orsi Trentino

“Siamo stati gli unici a chiedere al Tar di sospendere e annullare l’ordinanza scellerata con la quale si disponeva la cattura dell’orso M49. Il primo ricorso non ci è stato accolto, ...

“Gli orsi detenuti in Trentino stanno soffrendo”, la “denuncia” della presidente LNDC Animal Protection

“Siamo stati gli unici a chiedere al Tar di sospendere e annullare l’ordinanza scellerata con la quale si disponeva la cattura dell’orso M49. Il primo ricorso non ci è stato accolto, il secondo è stat ...

“Siamo stati gli unici a chiedere al Tar di sospendere e annullare l’ordinanza scellerata con la quale si disponeva la cattura dell’orso M49. Il primo ricorso non ci è stato accolto, ...“Siamo stati gli unici a chiedere al Tar di sospendere e annullare l’ordinanza scellerata con la quale si disponeva la cattura dell’orso M49. Il primo ricorso non ci è stato accolto, il secondo è stat ...