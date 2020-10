Omicidio al matrimonio | il marito impazzisce e la uccide

(Di martedì 6 ottobre 2020) Doveva essere il giorno più bello della loro vita invece, per un eccesso di gelosia, avviene l’immane. Ile e laal– In… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Orrore puro dalla Russia: un uomo ha pestato e ucciso la moglie subito dopo il matrimonio. L'omicida si chiama Stepan Dolgikh, 33 anni, ed è finito in manette perché ha pestato a morte la neo-consorte ...L'uomo, con una precedente condanna per omicidio alle spalle, non avrebbe gradito alcuni comportamenti della moglie ...