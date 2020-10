Nuovo decreto sicurezza, il governo poteva essere più coraggioso (Di martedì 6 ottobre 2020) I decreti sicurezza così come concepiti dal governo giallo-verde, sotto la bandiera dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, sono cambiati. Ci è voluto oltre un anno perchè una delle promesse dell’esecutivo Pd-Movimento Cinque Stelle, insediatosi l’estate scorsa, venisse rispettata. La capa del Viminale Luciana Lamorgese ha ripetuto in tante occasioni la volontà di andare oltre a quelle leggi, in coro l’hanno seguita i suoi compagni di governo soprattutto lato Pd, mentre i pentastellati hanno fatto lungo ostruzionismo, difendendo dei decreti in fin dei conti da loro stessi approvati nella precedente esperienza di governo. Questo ha ogni volta bloccato un intervento sugli stessi, ma ieri il Consiglio dei ministri ha messo fine a questa maratona. Le leggi ... Leggi su wired (Di martedì 6 ottobre 2020) I decreticosì come concepiti dalgiallo-verde, sotto la bandiera dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, sono cambiati. Ci è voluto oltre un anno perchè una delle promesse dell’esecutivo Pd-Movimento Cinque Stelle, insediatosi l’estate scorsa, venisse rispettata. La capa del Viminale Luciana Lamorgese ha ripetuto in tante occasioni la volontà di andare oltre a quelle leggi, in coro l’hanno seguita i suoi compagni disoprattutto lato Pd, mentre i pentastellati hanno fatto lungo ostruzionismo, difendendo dei decreti in fin dei conti da loro stessi approvati nella precedente esperienza di. Questo ha ogni volta bloccato un intervento sugli stessi, ma ieri il Consiglio dei ministri ha messo fine a questa maratona. Le leggi ...

Avvenire_Nei : Il governo cancella le norme Salvini. Torna la «protezione umanitaria» - repubblica : Via i decreti Salvini, il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto immigrazione - repubblica : Dl sicurezza: via libera in Cdm al nuovo decreto sull'immigrazione - kito_mhm : Approvato il nuovo decreto sicurezza: non solo migranti, ci sono anche le norme 'Willy' e sulle droghe… - Ninamimi85 : @Sydilvizioso Nicoletta è un caso esemplare di repressione ai danni del movimento notav a Torino ma non è manco l'u… -