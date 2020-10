Napoli, ragazza senza mascherina arrestata a via Toledo (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Era a passeggio senza mascherina nella zona di via Toledo, in centro a Napoli. E quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo, dato che non stava rispettando le norme anti Covid, è stata arrestata. E’ accaduto ieri mattina nel capoluogo partenopeo dove in queste ultime ore si sono intensificati i controlli per anti-contagio. Come disposto infatti dal Dpcm per il contrasto al Coronavirus, è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Era a passeggionella zona di via, in centro a. E quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo, dato che non stava rispettando le norme anti Covid, è stata. E’ accaduto ieri mattina nel capoluogo partenopeo dove in queste ultime ore si sono intensificati i controlli per anti-contagio. Come disposto infatti dal Dpcm per il contrasto al Coronavirus, è obbligatorio indossare laanche all’aperto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

MenegazziMarina : @RadioSavana INACCETTABILE!!! Con tutta la delinquenza che c'è a Napoli impiegano le forze dell'ordine per ARRESTAR… - SaudadeSte : @francescapellas Mio nonno era nella marina militare, in missione a Napoli - passando sotto un balcone del Vomero -… - Paroladeltifoso : Moment Wags – Milik resta a Napoli e con lui anche la sua ragazza - _VincenzoBove_ : sono a metà per una parte napoletano per una parte casertano ero di napoli adesso di caserta e vado pazzo sia per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ragazza Napoli, ragazza senza mascherina arrestata a via Toledo anteprima24.it Ragazzo ucciso a Napoli, ecco il video della rapina

La Procura di Napoli ha autorizzato la divulgazione delle immagini relative alla rapina commessa lo scorso 4 ottobre in via Duomo, a Napoli, nella quale è rimasto ucciso il 17enne ...

Rapinatore 17enne ucciso a Napoli, indagato l'agente che ha sparato

Don Antonio Carbone è il sacerdote della comunità dei salesiani che lo aveva accolto a Torre Annunziata (Napoli) durante il periodo di messa in prova facendolo lavorare come pizzaiolo. "Spesso - dice ...

La Procura di Napoli ha autorizzato la divulgazione delle immagini relative alla rapina commessa lo scorso 4 ottobre in via Duomo, a Napoli, nella quale è rimasto ucciso il 17enne ...Don Antonio Carbone è il sacerdote della comunità dei salesiani che lo aveva accolto a Torre Annunziata (Napoli) durante il periodo di messa in prova facendolo lavorare come pizzaiolo. "Spesso - dice ...