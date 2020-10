Modric, dalla guerra al Real Madrid: “Vivevamo in quattro in 20 metri quadrati. Quando mi hanno chiamato i blancos…” (Di martedì 6 ottobre 2020) Luka Modric parla senza freni nel corso dell'intervista a El Partidazo de Cope. Il centrocampista del Real Madrid si è soffermato su diversi aspetti della sua vita, privata e non. Tra l'infanzia segnata dalla guerra e dalla scomparsa di suo nonno, fino ai momenti più felici legati al pallone che lo hanno portato alla firma, tanto sognata, con il club blancos.Modric: nonno, guerra e infanziacaption id="attachment 677217" align="alignnone" width="629" Modric (getty images)/captionIl racconto del croato parte dall'idea di scrivere un libro, finalmente Realizzata, e dalla voglia di raccontare un po' di sé: "Avevo questo desiderio. Sono timido ma volevo finalmente ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 ottobre 2020) Lukaparla senza freni nel corso dell'intervista a El Partidazo de Cope. Il centrocampista delsi è soffermato su diversi aspetti della sua vita, privata e non. Tra l'infanzia segnatascomparsa di suo nonno, fino ai momenti più felici legati al pallone che loportato alla firma, tanto sognata, con il club blancos.: nonno,e infanziacaption id="attachment 677217" align="alignnone" width="629"(getty images)/captionIl racconto del croato parte dall'idea di scrivere un libro, finalmenteizzata, evoglia di raccontare un po' di sé: "Avevo questo desiderio. Sono timido ma volevo finalmente ...

