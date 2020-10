Maxime Lopez, ecco chi è il nuovo talento del Sassuolo (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Sassuolo conclude alla grande la sessione di calciomercato definendo l’arrivo di Maxime López dall’ Olympique Marsiglia. Il centrocampista classe 1997 arriva in prestito dalla società francese con diritto di riscatto. Il colpo, ufficializzato nella serata di ieri, diventa così la quarta operazione in entrata messa in atto dal Sassuolo. Soddisfatto De Zerbi che, con i nuovi arrivi e le importanti conferme, mira a confermare quanto di buono mostrato nelle precedenti stagioni. Maxime López (Getty Images)Il bilancio del mercato dei neroverdi tra arrivi e conferme È arrivata nella serata di ieri, a poche ore dalla chiusura del mercato, la notizia dell’arrivo di Maxime López al Sassuolo. La società è, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilconclude alla grande la sessione di calciomercato definendo l’arrivo diLópez dall’ Olympique Marsiglia. Il centrocampista classe 1997 arriva in prestito dalla società francese con diritto di riscatto. Il colpo, ufficializzato nella serata di ieri, diventa così la quarta operazione in entrata messa in atto dal. Soddisfatto De Zerbi che, con i nuovi arrivi e le importanti conferme, mira a confermare quanto di buono mostrato nelle precedenti stagioni.López (Getty Images)Il bilancio del mercato dei neroverdi tra arrivi e conferme È arrivata nella serata di ieri, a poche ore dalla chiusura del mercato, la notizia dell’arrivo diLópez al. La società è, ...

SassuoloUS : Maxime #Lopez è un nuovo calciatore del Sassuolo! Benvenuto in neroverde Maxime ???? Il comunicato ufficiale è su… - DiMarzio : #Sassuolo, trattativa avanzata per Maxime Lopez dell’Olympique Marsiglia - DiMarzio : #Calciomercato #Sassuolo, in arrivo #MaximeLopez: chiusura a breve - jsimonh98 : RT @SassuoloUS: Maxime #Lopez è un nuovo calciatore del Sassuolo! Benvenuto in neroverde Maxime ???? Il comunicato ufficiale è su https://t… - Kirikou__14 : RT @SassuoloUS: Maxime #Lopez è un nuovo calciatore del Sassuolo! Benvenuto in neroverde Maxime ???? Il comunicato ufficiale è su https://t… -