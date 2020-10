Mascherina in compagnia. Obbligo all'aperto se vicini a non conviventi (Di martedì 6 ottobre 2020) Si potrà andare in giro senza Mascherina con i conviventi anche all’aperto. Purché tenendo le debite distanze dagli altri passanti.Il decreto di proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021 che il Governo si appresta a varare stasera prevede sì l’Obbligo di indossare la Mascherina per strada, ma con buon senso. La bozza del testo, di cui Huffpost ha preso visione, recita infatti la “possibilità di prevedere l’obbligatorietà dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale anche all’aperto”, ma aggiunge che la prescrizione vale solo “allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi”. Insomma, si potrà essere sanzionati ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Si potrà andare in giro senzacon ianche all’. Purché tenendo le debite distanze dagli altri passanti.Il decreto di proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021 che il Governo si appresta a varare stasera prevede sì l’di indossare laper strada, ma con buon senso. La bozza del testo, di cui Huffpost ha preso visione, recita infatti la “possibilità di prevedere l’obbligatorietà dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale anche all’”, ma aggiunge che la prescrizione vale solo “allorché si sia in prossimità di altre persone non”. Insomma, si potrà essere sanzionati ...

