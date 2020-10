Manca il numero legale, il centrodestra esulta. Rosato: “Non c’è niente da festeggiare”. Fiano: “41 deputati di maggioranza in quarantena” (Di martedì 6 ottobre 2020) numero legale per la votazione che Manca e centrodestra che esulta. A Montecitorio i deputati avrebbero dovuto approvare – o respingere – la risoluzione della maggioranza sulla gestione dell’emergenza da Covid-19, ma i parlamentari dell’opposizione non hanno partecipato al voto per due volte. E per due volte è Mancato il numero legale. “Non c’è nulla da festeggiare“, è stato il rimprovero rivolto dal presidente di turno, Ettore Rosato, all’indirizzo dei deputati del centrodestra che urlavano di gioia. Nel suo intervento il dem Emanuele Fiano ha ricordato che i deputati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020)per la votazione cheche. A Montecitorio iavrebbero dovuto approvare – o respingere – la risoluzione dellasulla gestione dell’emergenza da Covid-19, ma i parlamentari dell’opposizione non hanno partecipato al voto per due volte. E per due volte èto il. “Non c’è nulla da festeggiare“, è stato il rimprovero rivolto dal presidente di turno, Ettore, all’indirizzo deidelche urlavano di gioia. Nel suo intervento il dem Emanueleha ricordato che i...

