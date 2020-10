Lecce, fidanzati uccisi: La madre dell’assassino chiede scusa (Di martedì 6 ottobre 2020) chiede scusa la donna, madre di Antonio De Marco, assassino della coppia di fidanzati di Lecce. chiede scusa ai genitori delle vittime. fidanzati Lecce (Open)Antonio De Marco, giovane studente di Lecce, non ha avuto alcuna pietà quando si è trovato di fronte una coppia di ragazzi , felice del proprio amore e di costruire insieme il proprio futuro. Non ha avuto pietà, e cosi le vite di Eleonora e Daniele sono state spazzate vie, a colpi di coltellate, con una furia inspiegabile, che in molti ancora faticano a comprendere in ogni suo minimo aspetto. Il piano di Antonio De Marco, lucido e folle allo stesso tempo, aveva previsto ogni cosa. Era stato addirittura messo su carta, in modo ... Leggi su chenews (Di martedì 6 ottobre 2020)la donna,di Antonio De Marco, assassino della coppia didiai genitori delle vittime.(Open)Antonio De Marco, giovane studente di, non ha avuto alcuna pietà quando si è trovato di fronte una coppia di ragazzi , felice del proprio amore e di costruire insieme il proprio futuro. Non ha avuto pietà, e cosi le vite di Eleonora e Daniele sono state spazzate vie, a colpi di coltellate, con una furia inspiegabile, che in molti ancora faticano a comprendere in ogni suo minimo aspetto. Il piano di Antonio De Marco, lucido e folle allo stesso tempo, aveva previsto ogni cosa. Era stato addirittura messo su carta, in modo ...

