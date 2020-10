Juventus, è sempre calciomercato: Pogba si scalda a zero? (Di martedì 6 ottobre 2020) La Juventus sogna Paul Pogba e il centrocampo della Vecchia Signora ringrazia. Il calciomercato se n’è andato e con esso si è portato via speranze, obiettivi e velleità, posticipate però solamente ai prossimi mesi, quando gli assalti delle trattative bianconere torneranno a riproporsi. Fabio Paratici starebbe dunque già studiando le prossime mosse per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo, soprattutto nel reparto della mediana, dove la reale assenza di un top player di caratura mondiale almeno sulla carta potrebbe causare qualche problema al gioco del Maestro. E per questo, secondo le ultime notizie, starebbe tornando alla carica la candidatura del Polpo del Manchester United, nome in cima alla lista dei possibili acquisti per dare nuova linfa all’organico bianconero. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Lasogna Paule il centrocampo della Vecchia Signora ringrazia. Ilse n’è andato e con esso si è portato via speranze, obiettivi e velleità, posticipate però solamente ai prossimi mesi, quando gli assalti delle trattative bianconere torneranno a riproporsi. Fabio Paratici starebbe dunque già studiando le prossime mosse per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo, soprattutto nel reparto della mediana, dove la reale assenza di un top player di caratura mondiale almeno sulla carta potrebbe causare qualche problema al gioco del Maestro. E per questo, secondo le ultime notizie, starebbe tornando alla carica la candidatura del Polpo del Manchester United, nome in cima alla lista dei possibili acquisti per dare nuova linfa all’organico bianconero. LEGGI ANCHE: ...

