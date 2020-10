I segreti di Adua Del Vesco al GF VIP 5 non convincono Tommaso Zorzi e Oppini (Di martedì 6 ottobre 2020) Anche durante la puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 5, il caso Adua Del Vesco e Massimiliano Morra ha tenuto banco per buona parte della serata. I due attori hanno svelato di non essere mai stati fidanzati, confermando le parole dette da Tarallo a Non è L’arena, l’attrice si è anche scusata per aver detto che Massimiliano è gay e dulcis in fundo non è stata eliminata nonostante quasi tutto il web fosse contro di lei. Adua durante la diretta: ‘Se potessi smuoverei l’apocalisse’ Grandi colpi di scena ieri sera al GF VIP 5. A stupire non è stata solo l’eliminazione inaspettata di Franceska Pepe ma anche gli scheletri nell’armadio di Morra e Adua. Nonostante le rivelazioni fatte dalla Del Vesco, infatti, molte cose ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 ottobre 2020) Anche durante la puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 5, il casoDele Massimiliano Morra ha tenuto banco per buona parte della serata. I due attori hanno svelato di non essere mai stati fidanzati, confermando le parole dette da Tarallo a Non è L’arena, l’attrice si è anche scusata per aver detto che Massimiliano è gay e dulcis in fundo non è stata eliminata nonostante quasi tutto il web fosse contro di lei.durante la diretta: ‘Se potessi smuoverei l’apocalisse’ Grandi colpi di scena ieri sera al GF VIP 5. A stupire non è stata solo l’eliminazione inaspettata di Franceska Pepe ma anche gli scheletri nell’armadio di Morra e. Nonostante le rivelazioni fatte dalla Del, infatti, molte cose ...

