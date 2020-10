Governo: Bonomi, 'non bastano inviti, serve confronto e visione' (Di martedì 6 ottobre 2020) Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - "Quando chiediamo di ascoltarci, il citofono non funziona". E' quanto osserva il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando davanti alla platea degli industriali di Cremona, lamentando ad esempio di non avere ancora avuto risposte sulla riforma degli ammortizzatori sociali. "Non basta fare gli inviti, ma avere la voglia di confrontarci e di fare qualche cosa, perché questo Paese ha la necessità di una visione. Ci possono dare tutti i miliardi che vogliono, ma se noi agenti economici non crediamo nella tua visione, non investiremo", sottolinea. "Puoi dare tutto il reddito emergenziale che vuoi ma non verrà speso nei consumi: prova ne è che i depositi stanno salendo. Vogliamo un Paese in cui sta aumentando il tasso di disoccupazione e stanno aumentando ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - "Quando chiediamo di ascoltarci, il citofono non funziona". E' quanto osserva il presidente di Confindustria, Carlo, parlando davanti alla platea degli industriali di Cremona, lamentando ad esempio di non avere ancora avuto risposte sulla riforma degli ammortizzatori sociali. "Non basta fare gli, ma avere la voglia di confrontarci e di fare qualche cosa, perché questo Paese ha la necessità di una. Ci possono dare tutti i miliardi che vogliono, ma se noi agenti economici non crediamo nella tua, non investiremo", sottolinea. "Puoi dare tutto il reddito emergenziale che vuoi ma non verrà speso nei consumi: prova ne è che i depositi stanno salendo. Vogliamo un Paese in cui sta aumentando il tasso di disoccupazione e stanno aumentando ...

