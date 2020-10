Ginnastica | oro interregionale per Tina Novi e successo della New Eclipse

(Di martedì 6 ottobre 2020) A Padova si sono disputati i Campionati Interregionali e Nazionali di Artistica femminile allieve 1 e 2. Ecco tutti i risultati delle gare. Dopo il lungo lockdown sportivo per Covid-19, la Federazioned’Italia ha ripreso l’attività addestrativa e competitiva. A Padova si sono disputati i Campionati Interregionali e Nazionali di Artistica femminile allieve 1 …

newsbiella : Ginnastica La Marmora-Bonprix, Pozzato piglia tutto: è oro e argento -

Simone Biles inventa un'acrobazia e vince l'oro a 19 anni nella ginnastica artistica. Ben ritrovati con le Chiacchiere Da Bar di deejay.it. Ogni mattina, le cinque cose da sapere ...TRIESTE. La diciassettenne triestina Veronica Toniolo, già oro nel 2019 ad Europei e Mondiali U17, ha vinto a Dubrovnik l’European Cup Senior. Per lei è stata la prima volta in cui si è confrontata co ...