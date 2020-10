“Ferro”: il documentario Amazon Prime Video sul cantante (Di martedì 6 ottobre 2020) Resi noti poster e Video teaser “Mi vestivo ogni mattina di un corpo che non era il mio” spiega nel teaser, rilasciato oggi da Prime Video, Tiziano Ferro parlando della sua storia e del percorso compiuto che lo ha reso la persona che è oggi. Una storia che ha deciso di condividere con “Ferro” così si chiama il documentario, che sarà disponibile sulla piattaforma Video di Amazon, dal 6 novembre 2020 Ambientato tra Italia e Stati Uniti, accompagnerà il pubblico in un percorso che permetterà a tutti di conoscere la persona dietro i riflettori, mostrando gli alti e bassi e le sfide dal punto di vista dell’artista dopo vent’anni di carriera. Gli spettatori avranno la possibilità di conoscere il mondo di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Resi noti poster eteaser “Mi vestivo ogni mattina di un corpo che non era il mio” spiega nel teaser, rilasciato oggi da, Tiziano Ferro parlando della sua storia e del percorso compiuto che lo ha reso la persona che è oggi. Una storia che ha deciso di condividere con “Ferro” così si chiama il, che sarà disponibile sulla piattaformadi, dal 6 novembre 2020 Ambientato tra Italia e Stati Uniti, accompagnerà il pubblico in un percorso che permetterà a tutti di conoscere la persona dietro i riflettori, mostrando gli alti e bassi e le sfide dal punto di vista dell’artista dopo vent’anni di carriera. Gli spettatori avranno la possibilità di conoscere il mondo di ...

TizianoFerro : FERRO. Il documentario che racconta la mia storia, la nostra storia. A cuore aperto, senza filtri. Come sempre. 6… - Vale1Val91 : RT @TizianoFerro: FERRO. Il documentario che racconta la mia storia, la nostra storia. A cuore aperto, senza filtri. Come sempre. 6 Novemb… - IreneTonolo : RT @TizianoFerro: FERRO. Il documentario che racconta la mia storia, la nostra storia. A cuore aperto, senza filtri. Come sempre. 6 Novemb… - sempreeconmarco : RT @TizianoFerro: FERRO. Il documentario che racconta la mia storia, la nostra storia. A cuore aperto, senza filtri. Come sempre. 6 Novemb… - smileoftiziano : RT @TizianoFerro: FERRO. Il documentario che racconta la mia storia, la nostra storia. A cuore aperto, senza filtri. Come sempre. 6 Novemb… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ferro” documentario