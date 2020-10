È morto Eddie Van Halen

(Di martedì 6 ottobre 2020) E’a 65 anni il chitarristaVan, uno dei due fratelli olandesi di nascita ma presto trasferiti in California che negli anni 70 hanno dato vita all’omonimo gruppo di hard rock, fra i primi a promuovere il genere heavy metal.La morte di, che soffriva di un tumore alla gola, e’ stata annunciata sui social network dal figlio. Il metodo di suonare la chitarra di Van, a due mani, ha fatto scuola nei decenni fra i gruppi di hard rock.

Addio a Eddie Van Halen. Il leggendario chitarrista 65enne, fondatore dei Van Halen è deceduto oggi. A darne notizia attraverso un post su Twitter è il figlio, Wolfgang Van Halen: "Non posso credere d ...