Decreti sicurezza | Matteo Salvini | Li chiameremo decreti clandestini

"Questi passano il tempo a smontare invece che a costruire. A quello che ho letto, li chiamerei 'decreti clandestini'. Si torna esattamente alla mangiatoia sull'immigrazione clandestina e ai permessi regalati a chiunque cammina per strada e agli sbarchi a migliaia. Non so che cosa abbiano da festeggiare". È questo il commento di Matteo Salvini sulle modifiche ai decreti sicurezza a margine dell'assemblea di Confindustria Cremona.Anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, critica la scelta dell'esecutivo: "La modifica dei decreti sicurezza da parte del governo è l'ennesima dimostrazione di una politica che vuole ...

