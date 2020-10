Brady trascina ancora alla vittoria Tampa ed il Super Bowl non è più un sogno

Leggi su dailynews24

(Di martedì 6 ottobre 2020) La strada verso ilcomincia a farsi più definita ed in discesa per Tome iBuccaneers anche se ci sonomolte curve e ostacoli daare. Il leggendario quarterback che dopo due decenni decide di cambiare casacca, per l’esattezza venti stagioni con i New England Patriots, vuole scrivere una … L'articoloed ilnon è più un