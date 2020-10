Andrea De Carlo “Il teatro dei sogni” in libreria: «Il Covid lascerà lunghe tracce nella nostra vita» (Di martedì 6 ottobre 2020) Su “libreriamo” l’intervista allo scrittore Andrea De Carlo, che ha dato alle stampe lo scorso 24 settembre “Il teatro dei sogni”, edito dalla Nave di Teseo. Un libro, con cui, come si legge nel retro-copertina, lo scrittore “applica le sue capacità di osservazione sociale e di indagine psicologica a un romanzo fortemente contemporaneo, polemico ed esilarante, che scava nelle ragioni dei quattro protagonisti e ne fa emergere verità, segreti, ambizioni, paure e sogni sopiti”. Il volume ha per protagonista Veronica Del Muciaro, inviata di un programma tv di grandi ascolti. Una mattina di gennaio la donna sta per morire soffocata da una brioche in un caffè storico di Suverso. A salvarla uno strano e affascinante archeologo, il marchese Guiscardo ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Su “mo” l’intervista allo scrittoreDe, che ha dato alle stampe lo scorso 24 settembre “Ildei sogni”, edito dalla Nave di Teseo. Un libro, con cui, come si legge nel retro-copertina, lo scrittore “applica le sue capacità di osservazione sociale e di indagine psicologica a un romanzo fortemente contemporaneo, polemico ed esilarante, che scava nelle ragioni dei quattro protagonisti e ne fa emergere verità, segreti, ambizioni, paure e sogni sopiti”. Il volume ha per protagonista Veronica Del Muciaro, inviata di un programma tv di grandi ascolti. Una mattina di gennaio la donna sta per morire soffocata da una brioche in un caffè storico di Suverso. A salvarla uno strano e affascinante archeologo, il marchese Guiscardo ...

HankHC91 : RT @Libreriamo: Andrea De Carlo, “La pandemia lascerà tracce nella vita, come nelle letteratura” @lanavediteseoed @GiCivi - lanavediteseoed : RT @Libreriamo: Andrea De Carlo, “La pandemia lascerà tracce nella vita, come nelle letteratura” @lanavediteseoed @GiCivi - GiCivi : RT @Libreriamo: Andrea De Carlo, “La pandemia lascerà tracce nella vita, come nelle letteratura” @lanavediteseoed @GiCivi - Libreriamo : Andrea De Carlo, “La pandemia lascerà tracce nella vita, come nelle letteratura” @lanavediteseoed @GiCivi - GiCivi : RT @Crikkosan: #libri #books Un ritrovamento prezioso. Ed è guerra. Fra media impazziti, politici incompetenti ma ossessionati dai social,… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Carlo Andrea De Carlo "Il teatro dei sogni" in libreria: «Il Covid lascerà lunghe tracce nella nostra vita» UrbanPost Ferrovie: torna il Treno dei Templi tra Palermo e il Parco Archeologico di Agrigento

Domenica 4 ottobre, dalla stazione di Palermo Centrale, partirà il Treno dei Templi diretto al Parco Archeologico di Agrigento e a Porto Empedocle. Durante il viaggio, a bordo delle carrozze “ Centopo ...

Al via da sabato 17 ottobre la 53° stagione lirica del teatro Pergolesi di Jesi

“Vari i linguaggi musicali e artistici che si alterneranno – l’opera lirica, la danza, il musical – in un programma che punta sulla capacità del Teatro Pergolesi di produrre nuove opere, ideare proget ...

Domenica 4 ottobre, dalla stazione di Palermo Centrale, partirà il Treno dei Templi diretto al Parco Archeologico di Agrigento e a Porto Empedocle. Durante il viaggio, a bordo delle carrozze “ Centopo ...“Vari i linguaggi musicali e artistici che si alterneranno – l’opera lirica, la danza, il musical – in un programma che punta sulla capacità del Teatro Pergolesi di produrre nuove opere, ideare proget ...