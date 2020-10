Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 5 OTTOBREORE 12:20 GIUSEPPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI NUOVAMENTE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI MIGLIORA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 35+800 IN DIREZIONE, IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO REGOLARE E SCORRE SU ENTRAMBE LE CORSIE DI MARCIA. RESTANDO SULLA PONTINA ABBIAMO CODE PER LAVORI TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA. ANCORA IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DELL’INCIDENTE SULLA SP277 ASSE ATTREZZATO FROSINONE, ALL’ALTEZZA DEL KM 5, SIAMO IN PROSSIMITÀ DELLA ZONA INDUSTRIALE; ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO, SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LA PRESENZA DI LAVORI TRA LA COLOMBO E ...